Следователя задержали за подлог доказательств по делу о стрельбе в «Москва-Сити»

Следователь СК России Левон Агаджанян задержан в Москве по подозрению в фальсификации доказательств и привлечении к уголовной ответственности невиновного по делу о перестрелке на территории комплекса «Москва-Сити», рассказали в Басманном суде.

«В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Агаджаняну, который подозревается по ст. 299 УК РФ («Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности»), ст. 303 УК РФ («Фальсификация доказательств») и ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Следствие требует отправить его под стражу до 17 февраля», – передает ТАСС сообщение суда.

В ноябре 2017 года полиция задержала нескольких вероятных участников перестрелки у ресторана Crystal Ballroom на территории комплекса «Москва-Сити». В результате произошедшей на парковке ссоры гостей вечеринки с охранниками пострадали шесть человек: сотрудники ФГУП «Охрана» Росгвардии и несколько чоповцев. Поводом для встречи в ресторане стало 55-летие авторитета измайловской ОПГ по прозвищу Павлик.

Позже один из раненных в перестрелке охранников скончался.