В Кремле разъяснили слова Путина о помощи Донбассу

Россия не может остаться безучастной к судьбам жителей Донбасса, который находится в условиях блокады со стороны Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Пескова попросили разъяснить слова президента Владимира Путина о поддержке Донбасса, будет ли она заключаться в создании там «города-сада», передает РИА «Новости».

«К сожалению, о «городе-саде» там говорить не приходится, к нашему большому сожалению. Потому что не забывайте, что этот регион абсолютно отторгнут Украиной и живет уже не первый год в условиях жесточайшей блокады со стороны своей родины», – сказал Песков.

По его словам, с учетом проживания в Донбассе большого количества русскоговорящих людей Россия не может оставаться безучастной к судьбам этих людей. «Поэтому, разумеется, Россия будет оказывать этим людям помощь, вот что имел в виду президент», – добавил он.

На просьбу уточнить, что еще может быть сделано кроме оказания гуманитарной помощи, Песков ответил: «Президент же назвал, это не требует каких-то дополнительных разъяснений... Я не буду как-то конкретизировать это, но, по-моему, весьма очевидно, президент сказал все достаточно открыто».

В четверг Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил, что Россия понимает всю сложность ситуации в Донбассе и будет наращивать поддержку, но урегулирование конфликта в регионе зависит в значительной степени от украинских властей.