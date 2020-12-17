Появились подробности о вакцине «Спутник V лайт»

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V лайт» будет поставляться другим странам, завил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Дмитриев заявил в интервью телеканалу «Россия-24», что «Спутник V лайт» – это однокомпонентная вакцина, которая будет давать различный уровень защиты – до 85%», передает ТАСС.

«В основном эта вакцина может быть направлена на внешние рынки, где идут сильные эпидемические очаги», – отметил он.

Между тем директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург пояснил в эфире телеканала «Россия-24», что «лайт-вакцина» против коронавируса, то есть вакцинирование лишь одним из двух компонентов вакцины, будет защищать организм от инфекции недолго, но сможет предотвратить тяжелые течения заболевания со смертельным исходом.

«Данный компонент будет действовать далеко не на 100%, а для разных категорий вакцинированных немного по-разному: будет 85% для одной категории, для других категорий, возможно, этот процент будет немного отличаться в одну или другую сторону», – отметил он.

По его словам, создание такой вакцины необходимо, так как невозможно быстро произвести нужное количество доз полноценной вакцины. Данный препарат «позволяет предложить некоторый компромисс между продолжительностью действия (...) и необходимостью быстро сбить пик заболеваемости, даже не столько заболеваемости, сколько смертности от данного заболевания».

Напомним, президент России Владимир Путин после итоговой пресс-конференции 17 декабря сказал журналистам, что специалисты центра имени Гамалеи хотят создать «лайт-вакцину» с одним уколом и более коротким периодом выработки антител. Также российский лидер объяснил, почему еще не вакцинировался от коронавируса.

В начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Более 100 тыс. человек в России уже получили вакцину не в рамках клинических исследований, более 2 млн получат ее в декабре.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.