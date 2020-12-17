Путин объяснил, почему еще не вакцинировался от коронавируса

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о том, сделал ли он прививку от коронавируса и как президент относится к масштабной вакцинации населения.

«Я всех призываю самым внимательным образом относиться к рекомендациям специалистов, которые говорят, что вакцины, поступающие в гражданский оборот, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. До таких, как я, вакцина еще не добралась, но я человек законопослушный, я прислушиваюсь к рекомендациям специалистов и поэтому сделаю это, как только это станет возможным», – заявил Путин.

Он добавил также, что необходимо иметь некоторый разбег между прививками от гриппа и коронавируса.

«По поводу всеобщей вакцинации – это нужно делать. Об этом говорят не только наши вирусологи, но и их коллеги во всем мире. Массовая вакцинация должна создать популяционный иммунитет. Наша вакцина безопасная, поэтому не вижу причин, чтобы не вакцинироваться».

Задача властей – провести вакцинацию внутри России, подчеркнул президент. Но чтобы произвести вакцину, нужно оборудование. Это будет наращиваться, в следующем году у России будут миллионы доз вакцины, заявил Путин.

По поводу помощи другим странам, России ничего не мешает компоненты вакцины производить на площадках в других странах. Это никак не помешает вакцинации внутри России, подчеркнул президент.

Газета ВЗГЛЯД писала, что все обращения граждан, поступившие на прямую линию с Путиным, поставлены на контроль. Наиболее острыми оказались проблемы экологии, медицины, строительства и социальной сферы.