В центре Гамалеи собрались создать «лайт-вакцину» от коронавируса

Специалисты центра имени Гамалеи хотят создать «лайт-вакцину» с одним уколом и более коротким периодом выработки антител, сообщил президент России Владимир Путин после итоговой пресс-конференции.

Путин сказал, что существует вариант «создать такую, как специалисты говорят, «лайт-вакцину» Гамалеевскую». Подразумевается, что делать будут «дну только прививку, она будет работать покороче, уровень защиты будет поменьше, но все равно до 85% будет доходить», передает РИА «Новости».

«Зато можно будет делать сразу десятками миллионов. Это тоже вариант», – отметил он.

Президент указал, что «мы можем делать это самостоятельно, можем делать это вместе с партнерами», вариантов много.

По его словам, продолжительность пандемии коронавируса «будет зависеть от формирования популяционного иммунитета и от эффективности применения вакцины», но на 100% назвать сроки не может никто.

Путин также отметил, что в России не планируют вводить локдаун.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в свою очередь отметил, что создание «лайт-вакцины» необходимо.



«Это связано с тем, что никакая промышленность ни Российской Федерации, ни Западной Европы, ни Америки, ни всего земного шара одновременно при условии пандемии, которая охватила весь земной шар, не может быстро произвести необходимое количество вакцинного препарата. Поэтому тот вакцинный препарат, о котором сегодня говорил президент [России Владимир Путин], позволяет предложить некоторый компромисс между продолжительностью действия вакцинного препарата (...) и необходимостью быстро сбить пик заболеваемости, даже не столько заболеваемости, сколько смертности от данного заболевания, использовав только один компонент этой вакцины», – передает его слова ТАСС.

Напомним, Владимир Путин завершил большую пресс-конференцию, в этот раз она продолжалась 4 часа 29 минут. В ходе конференции российский лидер сказал, почему еще не вакцинировался от коронавируса.

Напомним, в начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Более 100 тыс. человек в России уже получили вакцину не в рамках клинических исследований, более 2 млн получат ее в декабре.