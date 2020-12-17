Собянин объявил о начале записи на вакцинацию от COVID для новых групп граждан

С понедельника записаться на вакцинацию от коронавируса в Москве смогут работники промышленности, транспорта и СМИ. На данный момент от COVID уже привились около 15 тыс. москвичей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Москва – первый город мира, который начал вакцинацию. Мы открыли возможность вакцинироваться от коронавируса таким группам населения, как образование, здравоохранение, культура, торговля, услуги. С понедельника открываем возможность вакцинироваться для работников промышленности, транспорта и средств массовой информации. Так что активная вакцинация в Москве продолжается», – передает слова градоначальника РИА «Новости».

Собянин осмотрел пункт вакцинации от COVID-19, организованного поликлинике № 68. Он напомнил, что в столице открыто 70 пунктов, оснащенных всем необходимым оборудованием.

Напомним, в начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой.