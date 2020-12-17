США обвинили Китай в нежелании сотрудничать в вопросах безопасности

Военнослужащие Китая отказались участвовать в запланированных консультациях в видеоформате со своими американскими коллегами, заявил глава Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США адмирал Филип Дэвидсон.

По его версии, в рамках достигнутого в 1998 году американо-китайского соглашения о консультациях ВМС обеих государств стороны должны были провести очередную запланированную встречу, но Пекин не стал в ней участвовать. Адмирал назвал отказ КНР «еще одним примером того, что Китай не соблюдает свои соглашения, и это должно служить напоминанием всем странам, которые хотят достичь договоренностей с Китаем в будущем».

В опубликованном Индо-Тихоокеанским командованием заявлении отмечается, что встречи должны были проходить 14–16 декабря, на консультациях должна была обсуждаться безопасность на море. Китай пока не отреагировал на эти заявления, передает ТАСС.

Напомним, глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что Китай в скором времени может достичь равновесия вооруженных сил с Соединенными Штатами.