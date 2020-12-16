Мишустин призвал не увлекаться мерами по сдерживанию цен

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал не впадать в «регуляторный раж», так как меры по сдерживанию роста цен на продукты временные.

«Хочу особо подчеркнуть: все эти меры по сдерживанию цен, конечно, краткосрочные. Не надо этим увлекаться, впадать в так называемый «регуляторный раж», чтобы административное регулирование не привело к снижению производства или долгосрочных инвестиций», – передает слова главы правительства ТАСС.

Мишустин также призвал пользоваться этими инструментами своевременно, когда увеличиваются цены на продукты, и отказываться от административных мер, когда ситуация стабилизируется.



«Правительство оперативно подготовило все необходимые решения для стабилизации цен на социально значимые продукты питания, в том числе меры системного характера», – отметил премьер.



«Сегодня будут подписаны соглашения о снижении цен на сахар и подсолнечное масло между министерством сельского хозяйства, министерством промышленности и торговли и отраслевыми ассоциациями, а также рядом крупнейших федеральных сетей», – добавил он в ходе заседания правительства. Кроме того, в дальнейшем к соглашению присоединятся региональные торговые сети и поставщики.

15 декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений, закрепляющих принятые решения по стабилизации цен на продовольственные товары.

Напомним, 9 декабря, президент Владимир Путин на совещании с правительством раскритиковал министерства за рост цен на основные продукты, потребовав принять меры для прекращения их роста. Президент обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем».