Эксперт назвал расследование Навального свидетельством связи со западными спецслужбами

«Совершенно очевидно, что данные, которые представляет Навальный, не его данные, их могли получить и передать зарубежные спецслужбы. Само же превдорасследование представляет собой микс лжи и правды», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев, комментируя заявления блогера Алексея Навального о множественных попытках отравить его ядом «Новичок».

«Безусловно, нужно привыкнуть к тому, что шумиха вокруг Алексея Навального будет продолжаться, будут вбрасываться новые заявления, будировать новые темы, но у здравомыслящих людей уже сформировалась четкая и понятная оценка этих кампаний. И все четче будет осознание связи деятельности Навального с зарубежными правительствами и специальными службами», – отметил директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты России Максим Григорьев.

В понедельник Навальный, который сейчас находится в Германии, выпустил видеоролик, в котором заявил, что его с супругой якобы уже несколько лет сопровождают в поездках по стране сотрудники спецслужб, которые за это время несколько раз пытались отравить его «Новичком». В тот же день The New York Times опубликовала материал, в котором утверждалось: агентство журналистских расследований Bellingcat выяснило, что «агентов», подозреваемых в длительных попытках отравления блогера Навального, вычислили по их мобильным телефонам, «что является самым убедительным доказательством причастности Москвы».

«Совершенно очевидно, что данные псевдорасследования, которые представляет Навальный – это не его данные, их могли получить спецслужбы зарубежных государств», – высказал предположение Григорьев. По его мнению, «очередной «каминг-аут» Навального показывает, что он плотно работает в контакте с зарубежными структурами.

«Нет никаких сомнений, что рядовой человек не пользовался бы благами, которыми пользуется он за счет властей Германии», – подчеркнул собеседник. Григорьев считает показательными кадры видеохроники – Навального везут на лечение в берлинскую больницу Charite под пересмотром специальных отрядов военных и полиции. «Cвязь с зарубежными государствами совершенно очевидна», – подчеркнул эксперт.

«Само же псевдорасследование, конечно, представляет собой микс лжи и правды. Из тех данных, которые представил Навальный, никакой стройной картины не возникает, одни факты противоречат другим», – констатировал Григорьев. Кроме того, добавил он, возникают вопросы, на которые так и нет ответа.

В частности, это вопросы, по поводу роли, которую в истории с предполагаемым отравлением Навального сыграла его подчиненная – сотрудница Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Мария Певчих, указал Григорьев. Напомним, ранее утверждалось, что Певчих якобы передала немецким спецслужбам бутылку со следами отравляющего вещества «Новичок», найденную в номере гостиницы в Томске, где останавливался Навальный накануне своей госпитализации. Неясна и судьба самих пресловутых бутылок, заметил собеседник.

В расследовании Навального не упоминается и реакция Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), «которая дала уклончивую оценку», подчеркнул Григорьев. «Очень показательно, что эта международная структура не выдает данные российским властям», – отметил политолог. Напомним, ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных – но соответствующие данные не были переданы Москве.

«Самое главное здесь – всем здравомыслящим людям очевидно, что от той проблемы со здоровьем, которая была у Навального, его спасли российские врачи. Поэтому совершенно очевидно, что смысла устраивать покушение, а потом его же спасать, не было», – подчеркнул Григорьев. По его мнению, еще более абсурдным выглядит утверждение блогера о том, что его за четыре года трижды пытались атаковать боевым отравляющим веществом летального действия – и каждый раз безрезультатно. «Недавно в британской прессе появлялись публикации о том, что Навального якобы два раза пытались отравить. Все это часть абсолютно бессмысленных и противоречащих самим себе вбросов, – заметил собеседник. – Что касается западной аудитории, какая-то часть них будет верить. Но, еще раз отмечу, у большинства здравомыслящих людей будет вполне однозначная оценка всего этого».

Европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск-Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен Навальный.

Между тем Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с «делом Навального». Россия ввела ответные санкции. Глава МИД России Сергей Лавров счел неприемлемым поведение Германии в ситуации вокруг Навального.