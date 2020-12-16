Медсестру осудили за жестокое обращение с детьми в Новосибирске

Мировой судья третьего судебного участка Новосибирского судебного района Новосибирской области приговорил к году исправительных работ медсестру туберкулезной больницы за жестокое обращение с детьми, сообщили в ведомстве.

В суде сообщили, что медсестру Андриянову признали «виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ и назначил ей наказание в виде исправительных работ на срок в один год с удержанием заработной платы 10% в доход государства», передает ТАСС.

Решение суда в законную силу не вступило. Женщина признала вину в содеянном, раскаялась и принесла извинения.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как медсестра детской туберкулезной больницы берет малолетнюю девочку за волосы и кидает на кровать.

Медсестру уволили, на нее было заведено уголовное дело.