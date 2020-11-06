На таскавшую за волосы ребенка новосибирскую медсестру завели дело

После публикации видеозаписи, на которой медсестра туберкулезной больницы в Новосибирской области грубо обращается с малолетним ребенком, возбуждено уголовное дело, сообщил Следственный комитет России.

Ролик опубликовали в пятницу, 6 ноября, на нем запечатлено, как «медсестра туберкулезной больницы берет малолетнего ребенка за волосы и кидает на кровать», сообщается на сайте ведомства.

Следователи провели доследственную проверку, по результатам которой в отношении медсестры возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организации, обязанной осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением».

Сама медсестра объяснила, что взяла за волосы ребенка, поскольку боялась его уронить. Медработник пояснила, что купала в этот момент других детей и схватила девочку «за первое, что попалось под руку», передает Life.ru со ссылкой на собеседника.

Медик добавила, что пыталась успокоить девочку, которая бегала по коридору, она взяла ее за плечи, но та увернулась. После этого медсестра взяла ее за волосы, чтобы не уронить, так как ребенок мог упасть.

Женщина проработала в медучреждении 10 лет, за это время у начальства к ней не было претензий.

В 2019 году в Сети опубликовали видео, на котором медсестра в иркутском детдоме резко бросила ребенка на кровать, грубо с ним поговорила и дала подзатыльник. После публикации видео в СК возбудил уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего». Директор детского дома призвала не торопиться с выводами о действиях медсестры, которую заподозрили в жестоком обращении с ребенком-инвалидом.