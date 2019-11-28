В иркутском детдоме отреагировали на обвинения в жестоком обращении с ребенком

Директор детского дома для умственно отсталых детей Лариса Бухарова призвала не торопиться с выводами о действиях медсестры, которую заподозрили в жестоком обращении с ребенком-инвалидом.

«Там еще не установлен факт насилия. Давайте не спешить с вами с определениями. Пока, что ничего (не установлено) Ведется следствие, расследование», – сказала телеканалу «360» директор «Саянского детского дома-интерната для умственно отсталых детей».

По ее словам, в настоящее время медсестра находится в Иркутске, где проводится следствие. Будет ли она уволена решат уже после завершения расследования.

Речь идет о видео, которое одна из матерей сняла на телефон в больнице Иркутской области. На видео медсестра резко бросает ребенка на кровать, грубо с ним разговаривает и дает подзатыльник. После публикации видео в Сети СК возбудил уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего». Следователям удалось установить, что ребенок с инвалидностью 22 ноября поступил на лечение в областную больницу из детского дома-интерната.

Как пояснили в пресс-службе областного Минздрава, медсестра приехала в больницу из интерната, сопровождая ребенка, чтобы ухаживать за ним в палате.

«Это не наша сотрудница. Это сотрудница соцзащиты получается. Она приехала в сопровождении ребенка из интерната, а интернат принадлежит социальной защите, опеке и попечительству – другое министерство абсолютно. Ну, у нее действительно есть звание медицинской сестры (младшая медицинская сестра)», – сказали в пресс-службе.

Видео из больницы вызвало большой общественный резонанс, после чего руководство медучреждения провело пресс-конференцию и написало пост в Facebook.

«На видео женщина в костюме медицинского работника ухаживает за ребенком-инвалидом, при этом со стороны ее действия больше похожи не на уходовые манипуляции, а на жестокое обращение с ребенком. Впрочем, непрофессионалу довольно сложно определить характер ее действий по трехминутному любительскому видео», – отмечается в сообщении.

Также в больнице добавили, что в любом случае в ситуации будут разбираться «компетентные органы».

Следователи продолжают расследование уголовного дела и устанавливают все обстоятельства.