В Белом доме ответили на вопрос о разговоре Путина с Трампом после поздравлений Байдену

Президент России Владимир Путин и действующий американский лидер Дональд Трамп не говорили друг с другом после того, как глава российского государства поздравил демократа Джо Байдена с победой на выборах, заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

«Насколько мне известно, нет», – сказала она, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. Байден набрал более 270 голосов, необходимых для избрания президентом. Всего из 538 голосов Байден получает 302, Дональд Трамп – 232.

Российский лидер Владимир Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США.

Ранее Байден заявил, что работа по передаче власти новой американской администрации уже началась. Управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало Байдена победителем выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти. Действующий президент Дональд Трамп отказался признавать поражение на выборах, но подтвердил, что отдал распоряжение «делать все, что нужно» для реализации «первоначальных протоколов» в процессе передачи власти.

Согласно Акту о переходе власти от 1963 года, процесс передачи власти в США начинается с того момента, как УОС, управляющее федеральными зданиями, признает одного из кандидатов победителем. Следующего главу государства приведут к присяге 20 января 2021 года.