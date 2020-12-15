В Союзе журналистов заявили о недопустимости цензуры в Хакасии

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев заявил о недопустимости гонений журналистов за их профессиональную деятельность, указав, что цензура запрещена Конституцией, и попытки приравнять журналистов к экстремистам в Хакасии – повод для тщательного разбирательства.

11 декабря с Соловьевым встретились представители профессионального сообщества из Хакасии. Журналисты рассказали ему о попытках оказать давление на неподконтрольные правительству региона СМИ, блогеров и общественных деятелей, передает портал «Хакасия Информ».

По их словам, активисты ячейки КПРФ в Хакасии собирают подписи среди депутатов всех уровней под письмом в правоохранительные органы, в котором просят проверить «несогласных» на предмет экстремизма.

«К сожалению, не все руководители регионов знают и понимают, что цензура в России запрещена Конституцией. И что есть статья 144 – воспрепятствование деятельности журналистов, по которой можно оказаться в заключении на шесть лет. Что сейчас происходит в Хакасии, на каком основании критикующих работу власти журналистов и блогеров подозревают в экстремизме, почему критику власти в Хакасии приравнивают к экстремизму, мы будем тщательно разбираться, после чего сделаем официальное заявление. Но уже сегодня мы можем сказать, что недопустимо подвергать гонениям журналистов за то, что они делают свою работу. За то, что они критикуют власть. Об этом буквально пару дней назад, на заседании СПЧ сказал и президент России Владимир Путин, что оценка органов власти не может быть запрещена ни под каким предлогом», – заявил Соловьев.

Отмечается, что местное отделение Союза журналистов на ситуацию не реагирует. Кроме того, после первой попытки «приструнить» прессу в сентябре 2020 года, предпринятой одним из федеральных руководителей компартии Юрием Афониным, хакасский профсоюз пытался встать на его сторону.

«Именно поэтому мы прилетели в Москву и обратились за защитой напрямую в Союз журналистов России. Ведь нарушение прав СМИ, свободы слова и журналистов осуществляются в Хакасии системно и продолжаются с самого начала правления команды действующего главы. От разбитой камеры до обвинений в экстремизме. К сожалению, динамика идет по нарастающей. Мягко говоря, это ненормально, когда власть запрещает журналистам освещать происходящие события, когда журналистам не дают рассказывать людям правду», – пояснил Алексей Губарев, главный редактор радиоканала «Хорошее FM».

Вместе с ним на встрече с Соловьевым побывал и Виталий Михалкин, который большую часть жизни проработал в Хакасии журналистом.

«Разные были руководители у власти в Хакасии, по-разному они общались со СМИ, но вот такого давления на журналистов не было никогда, даже в 90-х», – добавил Михалкин.

Указывается, что глава Хакасии Валентин Коновалов, который фигурирует в качестве главного «потерпевшего» в заявлении на журналистов, не комментирует ситуацию.

Обращение представителей хакасских СМИ приняли в СЖР, к изучению ситуации в регионе подключился Центр правовой защиты журналистов, который будет оказывать юридическую помощь подвергающимся давлению журналистам, вплоть до предоставления адвокатов.