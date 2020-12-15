Вынесен приговор убившему человека в драке у метро Москвы мигранту

Суд в Москве приговорил к 15 годам колонии мигранта, который убил одного человека и ранил другого во время драки у станции метро «Электрозаводская», рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

«Московский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего иностранного гражданина Нурболота Уулу Ырысбека. Он признан виновным в совершении преступлений... убийство, совершенное из хулиганских побуждений, умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений с применением предметов, используемых в качестве оружия, хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия группой лиц по предварительному сговору», – передает РИА «Новости» слова Нефедовой.

По версии следствия, 19 июня Ырысбек с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в кафе на Большой Семеновской улице спровоцировал конфликт с другими посетителями. Участники драки переместились на детскую площадку, вооружившись пустыми стеклянными бутылками, камнями, палками и ножами.

«Ырысбек из хулиганских побуждений нанес одному из убегавших удар ножом в область груди, причинив ему колото-резаное ранение, повлекшее смерть мужчины. Затем он дважды ударил ножом еще одного мужчину, причинив ему легкий вред здоровью. Суд приговорил Ырысбека к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – заключила Нефедова.

Напомним, в июне 2019 года представитель главного следственного управления столичного СК Юлия Иванова сообщила, что по факту убийства мужчины в драке у станции метро «Электрозаводская» в Москве возбуждено уголовное дело.