НАСА заявило об установке на МКС первого американского туалета «лучше российского»

Экипаж устанавливает на Международной космической станции первый туалет американского производства, который по характеристикам лучше российского, заявили в НАСА.

На МКС находятся два туалета российского производства в модулях «Звезда» и Tranquility. В октябре на грузовом корабле Cygnus был доставлен туалет UWMS, разработанный НАСА «с учетом пожеланий астронавтов о комфорте и простоте использования». Отмечалось, что американский туалет имеет конструкцию на 65% компактнее и на 40% легче, чем российский, передает РИА «Новости».

В понедельник астронавты Майкл Хопкинс и Шэннон Уолкер провели работы по установке американского туалета в модуле Tranquillity.

В настоящее время на МКС помимо Хопкинса и Уолкер работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс и Виктор Гловер, а также японец Соити Ногути.

В июле дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Джанибеков заявил, что астронавтов НАСА, впервые увидевших советский «космический туалет», шокировало это устройство.

Между тем, в РКК «Энергия» предложили отказаться от МКС в пользу собственного орбитального проекта, так как ряд элементов МКС повреждены, а с 2025 года число отказов увеличится в несколько раз. При этом в «Энергии» пояснили, что речь о прекращении эксплуатации МКС после 2025 года не идет и решение о дальнейшей судьбе станции может быть принято только на правительственном уровне.