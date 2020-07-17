Космонавт рассказал о шокировавшем астронавтов НАСА советском туалете

Астронавтов НАСА, впервые увидевших советский «космический туалет», шокировало это устройство, заявил дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Джанибеков.

«Ассенизационная установка нашего корабля вызвала шок у астронавтов, на нашем корабле. Элементарно: дырочка, пи-пи через клапан. У Филипченко (член дублирующего экипажа – прим. ВЗГЛЯД) спрашивают: какой размер выходного устройства? Он пишет: «XXXL». Дамы выстраиваются в очередь за автографом к Анатолию Васильевичу. (Алексей) Леонов в стороне отдыхает», – сказал Джанибеков на мероприятии, приуроченном к годовщине стыковке «Союза» и «Аполлона». Передает РИА «Новости».

Отмечается, что американские астронавты на борту «Аполлонов» пользовались специальными пакетами, они до сих пор используются на МКС в качестве запасного средства. В советских кораблях начиная с полета Юрия Гагарина были туалеты.

«Это меня удивляет. Соединенные штаты...», – сказал Джанибеков.

В 2019 году сообщалось, что американцы второй раз за две недели сломали туалет на МКС. В декабре туалет удалось починить.