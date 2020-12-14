Врача возмутило поведение россиян на корпоративах

Неосторожное поведение некоторых людей на новогодних корпоративах может привести к всплеску заболеваемости коронавирусом в России, заявил иммунолог Михаил Костинов.

Костинов указал, что корпоративы проводятся в последние дни уходящего года – с 28 и по 31 декабря – а также непосредственно 1 января, а потому «к середине января в России может быть всплеск заболеваемости коронавирусом», передает «Вечерняя Москва».

«Ориентировочно 14-15 или 17-20 января. Однако подчеркну, что точно этого никто не может знать», – отметил он. По его словам, риск ухудшения эпидемиологической ситуации связан с тем, что многие россияне будут «пенять на себя» в случае заражения и не откажутся от возможности «проводить» 2020 год вместе с коллегами.

«И ладно, если только ты один заболел, а если живешь с супругой или супругом и детьми? А вдруг твой муж, например, хроник? А если у твоего ребенка фарингит или что-то еще? Ну и наконец, после Нового года ты идешь поздравлять маму, бабушку, дедушку с праздниками... И все это время у тебя COVID-19 находится в инкубационном периоде, то есть выделяешь вирус и везде его передаешь», – возмутился иммунолог.

Он посоветовал руководителям компаний самим принять решение об организации корпоративов. По его мнению, запрещать праздники по всей стране не имеет смысла. «Корпоративы, конечно, есть и будут. Нашему человеку не страшно, что там дальше: ему главное – радоваться жизни», – посетовал Костинов.

Тем не менее праздники могут сказаться на ситуации с коронавирусом и положительно: россияне, как считает врач, станут более «разобщенными» и перестанут на время контактировать с коллегами по рабочим вопросам, что значительно ограничит круг социальных контактов.

Ранее депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД дал совет, как встречать Новый год.