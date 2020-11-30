Онищенко дал совет россиянам, как встречать Новый год

При выборе, как встретить Новый год, следует обратиться к рекомендациям региональных властей, но преимущественно все-таки стоит отмечать праздник в семейном кругу, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович порекомендовала гражданам в этом году из-за сложившийся эпидемиологической ситуации не ехать в канун Нового года в другие города и страны, а встретить праздник дома. Она пояснила, что риск заразиться есть всегда, даже если по последним данным в месте, куда запланирована поездка, очень хорошие показатели.

«В разных регионах эпидемиологическая ситуация разная у нас. Где-то территориально можно будет проводить Новый год в обычном режиме, но даже там я бы порекомендовал все-таки не собирать большие корпоративы в каких-то ресторанах, где скапливаются много людей», – говорит Онищенко.

Депутат убежден, что «помощь коронавируса человечеству» заключается в том, что он напоминает людям, что Новый год – это все-таки семейная традиция.

В регионах, где заболеваемость коронавирусом на высоком уровне, следует устроить семейный отдых, например, за городом, предлагает врач. Особенно в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, где ситуация на данный момент самая напряженная.

«Нам следует отходить от одномоментных решений, когда мы на всю страну накладываем единые правила поведения – так нельзя. Каждый регион должен играть по своим правилам, тем более что мы с этой инфекцией прожили практически год. Поэтому при выборе, как отметить этот праздник, следует обратиться к рекомендациям региональных властей. Но преимущественно все-таки стоит отмечать праздник в семейном кругу и с хорошим настроением», – рекомендует собеседник.

Он выказал надежду, что в связи с непростой эпидемиологической ситуацией хотя бы в этом году в Москве Красная площадь и Тверская улица не будут заполнены, поскольку сбор большого количества людей в одном месте только играет на руку вирусу и помогает ему распространяться.

«Давайте поживем в обычной нашей православной традиции, дома, под бой курантов, где старшие, дети, внуки – все за одним столом в теплом семейном кругу празднуют один из самых главных праздников в году. Думаю, к этому времени начнутся прививки, и те, кому положено, надо будет успеть привиться, что тоже будет лить воду на мельницу профилактике и снижению заболеваемости», – подчеркнул Онищенко.

Кроме того, депутат пожелал, чтобы в канун нового года во всех городах России была не «серая асфальтная», а красивая снежная погода, которая как раз и ассоциируется с этим зимним праздником.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел в Москве новые ограничения, в числе которых запрет на работу ресторанов в новогоднюю ночь, а также отмена тематических ярмарок и фестивалей. При этом он отметил, что не запрещает жителям столицы гулять в это время по улицам города. Тем не менее он подчеркнул, что следует все же остаться дома и встретить праздник в кругу близких. С такими же пожеланиями выступил и врач и телеведущий Александр Мясников.