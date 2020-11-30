ВОЗ обратилась с призывом к россиянам перед Новым годом

Риски заразиться коронавирусом в России все еще очень высокие, поэтому при планировании новогодних праздников россиянам стоит максимально ограничить контакты, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, при планировании зарубежных и внутренних поездок на Новый год стоит учитывать «очень много элементов». «Во-первых, сейчас нет такого понятия как «нулевой» риск. Риск заразиться сохраняется», – пояснила Вуйнович в интервью ТАСС.

Кроме того, она отметила, что поездки на новогодние праздники подразумевают под собой прогулки в людных местах, что «сейчас не рекомендуется делать».

Вуйнович подчеркнула, что у россиян начал появляться иммунитет к коронавирусу, но он еще недостаточен, чтобы его остановить. По ее словам, «росту иммунитета нужно помочь при помощи вакцины».

«Роспотребнадзор и другие исследовательские институты и органы ведут серологические исследования. Мы не можем говорить обо всем населении, поскольку там [представлена] репрезентативная выборка, согласно которой уровень иммунитета растет, но он еще недостаточен, чтобы остановить вирус. На это пока опираться не надо», – сказала представитель ВОЗ.

Также она добавила, что ВОЗ готовит новые рекомендации по «близким контактам» при коронавирусе. «Рекомендация составит 15 минут в течение 24 часов в общей сумме, это может быть пять минут плюс пять минут и пять минут на дистанции менее двух метров», – рассказала она.

По словам Вуйнович, окончания пандемии коронавируса в ближайшие месяцы ждать не стоит, «чтобы это был вопрос каких-то нескольких месяцев, мы должны идти к этому».

Напомним, новогодние каникулы из-за коронавируса предложили сократить. Власти Москвы объявили о закрытии ресторанов в новогоднюю ночь. Сообщалось, что фестиваль «Путешествие в Рождество» в Москве в этом году проводиться не будет в связи с эпидемиологической ситуацией. Также не состоятся и традиционные новогодние елки. 11 ноября Собянин заявил, что в Москве будут отменены традиционные гуляния на Новый год и Рождество. Позже мэр пояснил, что москвичам не запрещают гулять по улицам в новогоднюю ночь, но устроить рождественские ярмарки или новогодние елки в столице не позволяет эпидемиологическая ситуация.