Пиротехники МЧС обезвредили в Карабахе почти 1 тыс. боеприпасов

Пиротехники МЧС России в рамках гуманитарного разминированию территории Нагорного Карабаха обнаружили порядка 1 тыс. взрывоопасных предметов и обезвредили их, сообщили в пресс-службе министерства.

«Пиротехники сводного отряда МЧС России в Нагорном Карабахе продолжают обследование территорий вблизи Степанакерта. С начала работ ими разминировано более 24 га и обнаружено около 950 взрывоопасных предметов», - сказали в пресс-службе, передает ТАСС.

Большое количество боеприпасов найдено в селе Айгестан – более 300 артиллерийских снарядов разного калибра, почти 50 фрагментов от РСЗО «Град», а также несколько минометных мин и противотанковых реактивных снаряда «Малютка». Обнаруженные боеприпасы передаются в Центр гуманитарного разминирования для утилизации.

Ранее сообщалось, что российские миротворцы пресекли нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, ситуация в регионе нормализовалась.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши.