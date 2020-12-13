Нетаньяху предупредил об угрозе «глобального хулиганства» Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил Иран с помощником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном. Нетаньяху отметил, что при президенте Дональде Трампе США и Израиль «работают как никогда тесно».

«Мы сотрудничаем, чтобы противостоять общим угрозам. Мы сотрудничаем вместе во имя мира. В обеих областях мы добились поразительного прогресса», – сказал премьер-министр Израиля перед началом встречи с О'Брайеном, передает РИА «Новости».

Он также напомнил об «Авраамских соглашениях» – договоренностях, открывших путь установлению связей Израиля с арабскими странами, о признании Трампом суверенитета Израиля над Голанскими высотами и Иране.

«И израильтяне, и арабы хвалили президента Трампа, когда он вышел из неудавшегося ядерного соглашения с Ираном, когда он вновь ввел и усилил жесткие санкции против Ирана, когда он уничтожил иранского главного террориста Касема Сулеймани. Когда израильтяне и арабы соглашаются по многим вопросам, миру имеет смысл обратить на это внимание. Ведь мы живем в этом регионе. Мы кое-что об этом знаем», – отметил глава правительства Израиля.

По его словам, если ситуацию не контролировать, «завтра Иран вооружится межконтинентальными баллистическими ракетами с ядерными боеголовками, которые могут быть нацелены на Европу и Америку, и станет глобальным хулиганом, который подвергнет опасности всех».

Напомним, 27 ноября в Тегеране убили физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. По данным иранских СМИ, Фахризаде был застрелен из автоматического оружия на дистанционном управлении, когда вышел из бронированного автомобиля.

Тегеран заявил о причастности к убийству физика-ядерщика США и Израиля. Американские СМИ заявили, что ученый, вероятно, был убит «Моссадом», так как Израиль хочет помешать Джозефу Байдену наладить диалог с Ираном. Москва осудила убийство ученого. Иранские «Аль-Кудс» собрались мстить за убийство Фахризаде.

В январе Иран нанес удары по авиабазе США Айн аль-Асад на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане, недалеко от аэропорта Эрбиль. Ответственность за атаку признал иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Иранские СМИ заявили о гибели 80 человек при обстреле американских баз, однако США ничего не сообщили о наличии пострадавших на своих военных базах.

Ранее СМИ сообщали, что военнослужащие США на Ближнем Востоке приведены в режим повышенной готовности в связи с возможной атакой со стороны Ирана.