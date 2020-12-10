США объявили тревогу из-за возможной атаки Ирана на Ближнем Востоке

Военнослужащие США на Ближнем Востоке приведены в режим повышенной готовности в связи с возможной атакой со стороны Ирана, сообщили СМИ.

Как пишет Politico со ссылкой на военный источник, Пентагон внимательно следит за «тревожными признаками подготовки потенциальной атаки» со стороны проиранских бойцов в Ираке.

По данным газеты, Пентагон объявил в четверг, что он направил пару бомбардировщиков B-52 со своей базы в Барксдейле, штат Луизиана, на Ближний Восток и обратно для «сдерживания агрессии» в регионе. В последние недели военные также отправили авианосец USS Nimitz на Ближний Восток и дополнительную эскадрилью истребителей из Европы.

Эти шаги призваны удержать Иран от любых агрессивных действий против США и сил коалиции в регионе, сказал военный чиновник, попросивший не называть его имени. Пентагон обеспокоен тем, что Тегеран может воспользоваться выводом американских войск из Ирака и Афганистана, а также приближающейся годовщиной убийства США иранского военачальника Касема Сулеймани, сказал чиновник.

Напомним, 27 ноября в Тегеране убили физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. По данным иранских СМИ, Фахризаде был застрелен из автоматического оружия на дистанционном управлении, когда вышел из бронированного автомобиля.

Тегеран заявил о причастности к убийству физика-ядерщика США и Израиля. Американские СМИ заявили, что ученый, вероятно, был убит «Моссадом», так как Израиль хочет помешать Джозефу Байдену наладить диалог с Ираном. Москва осудила убийство ученого. Иранские «Аль-Кудс» собрались мстить за убийство Фахризаде.

В январе Иран нанес удары по авиабазе США Айн аль-Асад на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане, недалеко от аэропорта Эрбиль. Ответственность за атаку признал иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Иранские СМИ заявили о гибели 80 человек при обстреле американских баз, однако США ничего не сообщили о наличии пострадавших на своих военных базах.