Психологи развеяли миф о «предновогодней депрессии»

«Предновогодняя депрессия» является не самостоятельным психологическим заболеванием, а следствием других ментальных проблем человека, заявил клинический психолог Владимир Крупин.

По мнению специалиста, в предновогоднее время многие подводят итоги года, а все люди по-разному оценивают себя и свои результаты, передает ТАСС.

«Если человек склонен к депрессивному состоянию, то и итоги он будет подводить аналогично. Так что тенденция к унынию перед Новым годом у таких людей есть. Мы не всегда достаточно объективно оцениваем свои победы. Путь, которым мы идем к ним, такой длинный и выматывающий, что, достигая целей, человек и счастья уже не испытывает», – сказал Крупин.

Психолог советует попробовать подвести итоги своего года, «даже если они выходят не очень хорошими, в стиле «хорошо, что я жив, это прекрасно».

В свою очередь писатель, психолог и телеведущий Михаил Хорс с ним согласен и считает, что утверждение «весь год потерян» является только определенной интерпретацией.

«Если ты что-то и потерял, то это не значит, что ты потерял все. И сам факт потери можно по-разному интерпретировать, например, что это плохо, ведь это ущерб. На самом же деле ущерб – это не хорошо и не плохо, это нормальная часть жизни», – объяснил эксперт.

Ранее результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob показали, что в новогоднюю ночь россияне будут загадывать здоровье, высокий заработок и карьерный рост.