Названы главные желания россиян на Новый год

В новогоднюю ночь россияне будут загадывать здоровье, высокий заработок и карьерный рост, свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

Здоровье для себя, членов семьи и друзей – самое распространенное желание, о нем заявили 35% опрошенных. 8% пожелали высокий заработок, 7% хотели бы, чтобы в мире не было войн, еще столько же респондентов мечтают о карьерном росте, передает RT.

Пожелание об окончании пандемии коронавируса впервые вошло в традиционный список пожеланий. Об этом упомянули 5% респондентов. Также россияне пожелали себе счастья (6%), вступления в брак (4%), стабильности (3%) и жилья (3%). В опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов из всех округов России.

Ранее пользователи российского сегмента интернета рассказали, когда начинают покупать новогодние подарки для близких и друзей, как формируют бюджет на подарки и сколько денег готовы потратить.