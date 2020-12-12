Новым президентом Международной ассоциации бокса стал Умар Кремлев

Секретарь Федерации бокса России, член исполкома AIBA, первый вице-президент Европейской конфедерации бокса (EUBC) Умар Кремлев избран президентом Международной ассоциации бокса AIBA.

На исполкоме Международного олимпийского комитета 12 декабря в субботу состоялись выборы президента Международной ассоциации бокса (AIBA) – одной из самых крупных спортивных структур в мире. Мероприятие проходило в онлайн-формате в рамках конгресса AIBA. Большинство делегатов из более чем 150 стран, участвовавших в голосовании, выбрали секретаря Федерации бокса России, члена исполкома AIBA, первого вице-президента Европейской конфедерации бокса (EUBC) Умара Кремлева. Таким образом он стал третьим россиянином, который в настоящее время руководит международной организацией, представляющей олимпийский вид спорта, сообщила пресс-служба Федерации бокса России.

Умар Кремлев получил поддержку от 86 (57,6%) делегатов, участвовавших в голосовании, почти в два раза обогнав своего ближайшего конкурента из Нидерландов Бориса ван дер Ворста. За голландца проголосовали 44 (30%) делегата.

Новый лидер ассоциации призвал к единству и реформам в AIBA, спортивной организации, представляющей бокс во всем мире.

«Хотел бы поблагодарить все национальные федерации за оказанное доверие. Сегодняшний выбор боксерского сообщества – это подтверждение нашей совместной готовности к глобальным реформам, которые ждут AIBA уже завтра. Уверен, что общими усилиями мы в самые короткие сроки сможем вернуть AIBA былое величие и доверие всех, кто заинтересован в развитии мирового спорта» – сказал Кремлев.

Амбициозный манифест нового лидера AIBA направлен на выплату многомиллионных долгов, накопленных AIBA предыдущими президентами.

«Нашей первоочередной задачей будет погашение долгов AIBA. Как я и обещал, когда объявил о решении баллотироваться на пост президента, мы погасим долги в течение первых шести месяцев. Моя деятельность будет направлена на то, чтобы привлечь 50 млн долларов за два года – средства, которые будут использованы для восстановления и развития AIBA», – сказал Кремлев на Конгрессе AIBA.

Он объявил о планах предоставлять ежегодное финансирование национальным федерациям AIBA в размере 2 млн долларов и создавать академии бокса на каждом континенте для обучения спортсменов, тренеров и судей. Кремлев уверен, что сможет наметить четкий путь для восстановления статуса признания AIBA в Международном олимпийском комитетом (МОК) к Олимпийским играм в Париже в 2024 году.