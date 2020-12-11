Онищенко объяснил решение AstraZeneca использовать компоненты «Спутника V»

В условиях пандемии признание Западом российской вакцины и решение использовать ее компонент в своих клинических исследованиях – это та ситуация, когда политика должна подчиниться науке, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Геннадий Онищенко. Так он отреагировал на решение фармацевтического гиганта AstraZeneca изучить один из компонентов вакцины «Спутник V».

«У России и Англии есть большая история создания и функционирования мощной биотехнологической промышленности по производству вакцин. Это объединение усилий надо только приветствовать и поощрять. Такая суммация интеллектов принесет пользу не только нашим народам, но и другим странам. Это межгосударственный подход для решения крайне важной проблемы для всего человечества», – считает Геннадий Онищенко.

Англо-шведская компания AstraZeneca, одна из крупнейших в мире фармакологических компаний, решила использовать в клинических исследованиях собственной вакцины от коронавируса один из двух компонентов российского препарата «Спутник V». Так в компании ответили на соответствующее предложение Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и научно исследовательского центра имени Гамалеи, создавшего «Спутник V».

По данным РФПИ, «Спутник V» стал одной из наиболее эффективных и безопасных вакцин в мире благодаря уникальной технологии сочетания двух различных векторов на основе аденовируса человека. Она позволяет обеспечить более сильный и долгосрочный иммунный ответ по сравнению с вакцинами с одинаковым вектором для двух инъекций.

По мнению Онищенко, сотрудничество российских и британских специалистов может изменить предвзятое отношение Запада к отечественному препарату. Собеседник напомнил о национальной системе регистрации вакцин, предполагающей испытания на безопасность и эффективность препарата. Более того, именно Россия разработала идеологию ликвидации таких вирусов, как оспа, полиомиелит, корь, что позволило ей занять лидирующие позиции в создании вакцин.

«Мы были лидерами в этом, а никакие не американцы – подчеркнул эксперт. – Когда мы пытаемся продать нашу вакцину за рубеж, и там говорят «нет, мы ей не доверяем» - это понятно. Но когда мы у себя ее применяем и прививаем, а они говорят, что не верят нашей вакцине – да плевать я хотел, верите вы или не верите».

Решение англо-шведской фармакологической компании Онищенко объясняет прежде всего компетенцией профессионального научно-медицинского сообщества. Комментируя вероятность проблем политического свойства для создания совместной российско-английской вакцины, эксперт отметил, что отклик зарубежных ученых имеет научное значение и оно перевешивает политическое.

«Когда наука скажет свое слово, политики сквозь зубы согласятся, потому что они конъюнктурщики. И если ученые скажут, что создали нечто столь же значимое, как вакцина от вируса, а политики будут им из своих мелких интересов мешать, народы поднимут их на вилы. У политиков не хватит воли вякать против ветра. Слишком напряжена обстановка», - подчеркнул Онищенко.

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