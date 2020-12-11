Акции Газпрома подорожали на новостях о прокладке «Северного потока – 2»

Акции компании Газпром в ходе торгов в пятницу вечером на Московской бирже выросли на 3,48% и в моменте достигали отметки 199,67 рублей за бумагу.

Ценные бумаги компании выросли на фоне новостей о возобновлении прокладки «Северного потока – 2» в Германии, передает ТАСС.

Таким образом инвесторы отреагировали на сообщения о том, что трубоукладочная баржа «Фортуна» приступила к укладке недостроенного участка газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии.

На прошлой неделе и. о. посла США в Берлине Робин Куинвилл призвала Германию и ЕС ввести мораторий на строительство «Северного потока – 2». Еврокомиссия выступила против намерений США расширить санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2» и европейских компаний, ведущих законный бизнес. В министерстве энергетики Германии в очередной раз подчеркнули, что Берлин отвергает экстерриториальные санкции, которые могут быть направлены против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока – 2».

Ранее власти Германии согласовали достройку «Северного потока – 2» на декабрь 2020 года и придумали, как немецким компаниям обойти американские санкции.