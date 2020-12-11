Собянин объявил о начале вакцинации от COVID-19 для новых групп риска в Москве

С понедельника, 14 декабря, в Москве откроется запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска – работников сферы культуры, торговли и услуг, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В ближайшие дни должна поступить новая партия вакцины. Поэтому, как и обещал, открываем с понедельника запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска», – говорится в сообщении в блоге Собянина.

По словам мэра, к этой группе лиц относятся работники МФЦ, культуры, а также работники торговли и услуг. «По роду своей работы они контактируют с миллионами граждан, рискуют сами, а в случае заболевания представляют угрозу для окружающих», – указал градоначальник.

Ранее он сообщил, что власти Москвы могут рассмотреть вопрос о преференциях для тех, кто сделал прививку от коронавируса.

В начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Более 100 тыс. человек в России уже получили вакцину не в рамках клинических исследований, более 2 млн получат ее в декабре. В первую очередь прививку предлагают сделать работникам образования и здравоохранения, а также социальных служб. Согласно данным производителя, эффективность вакцины «Спутник V» превышает 91%.

Среди рекомендуемых ограничений для привившихся – отказ от употребления алкоголя в течение трех дней после прививки каждой из доз вакцины, но о полном отказе от алкоголя на период формирования иммунитета к вирусу речь не идет.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой.