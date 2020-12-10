Москва собралась ввести преференции для привившихся от коронавируса

Власти Москвы могут рассмотреть вопрос о преференциях для тех, кто сделал прививку от коронавируса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24».

«Что касается каких-то специальных преференций для тех, кто привился, пока нет. Но, конечно, давайте думать над этим вопросом», – приводит его слова ТАСС.

Он сообщил, что уже около 20 тыс. москвичей записались на вакцинацию от коронавируса, из них более 6 тыс. уже привились. «Мы первые сделали открытую электронную систему записи (на вакцинацию от коронавируса – прим. ВЗГЛЯД) для групп риска», – уточнил Собянин. По его словам, в Москве в ближайшие дни будет принято решение о расширении охвата вакцинацией от коронавируса. «Оно будет зависеть от того, сколько фактически вакцины мы получим уже в следующей партии», – уточнил Собянин.

Горожане могут записаться на прививку от коронавируса на порталах emias.info и mos.ru, через информационные киоски в поликлиниках или по телефону – необходимые номера опубликованы на mos.ru.

Мэр отметил, что ситуация по заболеваемости в столице далеко не самая худшая. «В Москве создана мощная система лабораторных исследований, поэтому количество выявленных больных достаточно высокое – выше, чем в других регионах. Что касается, загруженности коечного фонда на 100 тыс. населения, то Москва находится на 70-м месте по стране», – сказал Собянин.

По его словам, число госпитализаций за прошлую неделю не изменилось по сравнению с предыдущей и остается стабильным. Ситуация, как отметил Собянин, стабильна на «сложном и высоком уровне», при котором вся система здравоохранения работает с напряжением. «Вся медицинская система Москвы работает с напряжением. При этом все ее звенья выполняют свои функции, и мы с ситуацией справляемся», – сказал Собянин.

В начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Около половины регионов России уже получили партии вакцины «Спутник V», поставки в остальные начнутся после 10 декабря. Более 100 тыс. человек в России уже получили вакцину не в рамках клинических исследований, более двух миллионов получат ее в декабре. В первую очередь прививку предлагают сделать работникам образования и здравоохранения, а также социальных служб. Согласно данным производителя, эффективность вакцины «Спутник V» превышает 91%.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой.