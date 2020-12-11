В Германии произошел резкий скачок случаев заражения коронавирусом

За последние сутки коронавирусная инфекция в Германии выявлена еще у 29 тыс. 875 человек, что на шесть тысяч больше, чем днем ранее. Это очередной высший суточный показатель.

Всего в ФРГ подтверждено 1 272 078 случаев заражений. С начала пандемии 20 тыс. 970 человек с COVID-19 скончались (прирост в 598 летальных исходов), 942 тыс. 100 выздоровели, следует из данных Института имени Роберта Коха, передает Deutsche Welle.

В мире коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 70,7 млн человек, свыше 1,58 млн скончались, выздоровели более 49,1 млн пациентов.

В начале недели канцлер Германии Ангела Меркель назвала недостаточными действующие ограничения контактов для борьбы с распространением коронавируса и поддержала рекомендации об их ужесточении, в том числе закрытие магазинов до 10 января.

Тем временем за минувшие сутки в России выявлено 28 585 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,5 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7215, Санкт-Петербурге – 3779, Московской области – 1370.