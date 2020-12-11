В России за сутки выявили 28,6 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 28 585 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 28 585 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 16,1% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7215, Санкт-Петербурге – 3779, Московской области – 1370. Всего в стране выявлено 2 597 711 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 2 059 840 человек, из них 26 171 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксированы 613 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 45 893 человека.

Накануне, 10 декабря, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 27 927. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 658.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.