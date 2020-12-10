В России за сутки выявили 28 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 27 927 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 27 927 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 18,9% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6730, Санкт-Петербурге – 3774, Московской области – 1351. Всего в стране выявлено 2 569 126 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 2 033 669 человек, из них 25 877 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксированы 562 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 45 280 человек.

Накануне, 9 декабря, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 26 190. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 1737.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.