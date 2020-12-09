В России за сутки выявили 26,2 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 26 190 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 26 190 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 18,1% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5145, Санкт-Петербурге – 3761, Московской области – 1372. Всего в стране выявлено 2 541 199 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 2 007 792 человек, из них 26 266 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксированы 559 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 44 718 человек.

Накануне, 8 декабря, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 26 097. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 97.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.