В России за сутки выявили 26,1 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 26 097 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 26 097 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 19,5% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5232, Санкт-Петербурге – 3734, Московской области – 1341. Всего в стране выявлено 2 515 009 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 981 526 человек, из них 24 938 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксированы 562 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 44 159 человек.

Накануне, 7 декабря, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 28 142. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 2045.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.