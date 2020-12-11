Азербайджанцам запретили въезд в Россию за несанкционированную акцию в Петербурге

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11 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 02:50  |  vz.ru
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Почему бакинским помидорам закрыли российскую границу

Треть ввозимых в Россию из-за рубежа помидоров – из Азербайджана Александр Кряжев/РИА Новости
Россия вводит запрет на поставки томатов, яблок и перца из отдельных регионов Армении, Турции и Узбекистана. Но самые серьезные ограничения коснулись Азербайджана – введен полный запрет на ввоз томатов из этой страны. Поскольку Азербайджан является лидером по объемам поставок помидоров в РФ, то появились версии о политической подоплеке такого решения. Но так ли это на самом деле? Подробности...
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Лавров нашел «альтернативу» власти Меркель

Встречам политиков в ковидную эпоху сопутствует особый протокол Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
В Москве прошла встреча между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и делегацией партии «Альтернатива для Германии». В самой Германии это уже вызвало скандал, поскольку «АдГ» считается самой радикальной оппозицией власти Меркель из тех, что представлена в Бундестаге. Подобные контакты открывают для внешней политики России «окно возможностей», но несут в себе и риски. Подробности...
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Как «Лубянка» накрыла полковника МВД в Дагестане

Гази Исаев в зале суда Агентство «Москва»
Полковник полиции Гази Исаев подозревается в беспрецедентном, чудовищном преступлении – пособничестве в организации теракта в Москве, унесшего десятки жизней. Почему многие чиновники и коллеги обвиняемого заступаются за своего бывшего сослуживца и что происходит в Дагестане после объявленной победы над терроризмом – на месте разбирался специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Почему в Азербайджане остались недовольны победой над Карабахом

Военный парад в Баку стал кульминацией торжества Азербайджана над Карабахом Валерий Шарифулин/ТАСС
10 декабря исполнился ровно месяц со дня окончания второй карабахской войны. В Баку состоялся военный парад, главным гостем на котором был главный союзник Азербайджана – президент Турции Эрдоган. Казалось бы, азербайджанское общество и политический класс должны переполнять гордость и воодушевление по поводу громкой победы над Карабахом. Однако в стране остались и недовольные. Почему?  Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Россия в Карабахе оказалась в давно забытой роли

Евгений Крутиков
Евгений Крутиков, военный эксперт
Турция действительно получила новые преференции по итогам последней войны в Карабахе. Это так, но практическая жизнь сейчас делает именно Россию важнейшим игроком в регионе. И не в политическом плане, а в чисто гуманитарном. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

На Марсе все-таки должны цвести яблони

Андрей Перла
Андрей Перла, Политолог
Старенький бывший шпион оказался вестником надежды. Нет, не на встречу с инопланетянами. И не на полеты на Марс. На то, что нам – читателям газет и писателям в них, возможно, нужно что-то еще, кроме коммуникаторов последних моделей. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Непоротое поколение сходит с ума

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Страшный 2020-й, конечно, сотворил ужасную вещь – оставил людей в локдауне наедине с самими собой, что, как выяснилось, не каждый может пережить. Подробности...
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Последний шанс Трампа

Альтернатива для России и Германии

США подбивают жителей Курил предать Россию

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Азербайджан отметил парадом победу над Карабахом

Мощной символической акцией отметил Азербайджан свою победу во второй карабахской войне – по улицам Баку прошел военный парад. Жители страны встречали военную технику с восторгом и воодушевлением и приветствовали ее в том числе флагами Турции
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КамАЗ представил серийный городской электромобиль «Кама-1»

На выставке «Вузпромэкспо» презентован первый предсерийный образец электрического смарт-кроссовера «Кама-1». Это совместная разработка Санкт-Петербургского политехнического университета и ПАО «КамАЗ». Электромобиль рассчитан на четырех пассажиров и может развивать скорость до 150 км/ч
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Обсуждение: 9 комментариев

Под Наро-Фоминском срубили главную ель страны

Главную Кремлевскую елку страны срубили в Наро-Фоминском лесничестве, сообщили власти Подмосковья. За церемонией следил и Дед Мороз. Столетнее дерево высотой 25 метров выбрали на кастинге среди 50 других – по стройности ствола, строго-пирамидальной форме и пушистости кроны
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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19:06
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Библиотеки Оренбургской области в рамках нацпроекта обновили книжный фонд

Модернизация четырех муниципальных библиотек по национальному проекту «Культура» завершается в Оренбургской области. Помимо преобразований интерьеров учреждения получили почти 13 тыс. новых книг, сообщила министр культуры региона Евгения Шевченко.
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18:00

В Новосибирске определили сроки ремонта исторического здания театра кукол

В Новосибирске запланировали начать капитальный ремонт областного театра кукол в 2022 году, здание построили больше 100 лет назад, оно имеет статус регионального памятника архитектуры, сообщил директор театра Юрий Горлатых.
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    Азербайджанцам запретили въезд в Россию за несанкционированную акцию в Петербурге

    11 декабря 2020, 01:50

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Затормозивших движение на Невском проспекте в Петербурге участников акции, посвященной конфликту в Нагорном Карабахе, привлекли к административной ответственности и запретили им въезд в Россию, сообщили СМИ.

    Как пишет издание «Фонтанка», десятерым ранее задержанным гражданам Азербайджана в возрасте от 21 до 31 года вменялось «участие в несанкционированных собрании, митинге, повлекших создание помех функционированию транспортной или социальной инфраструктуры».

    Помимо этого, некоторых из компании привлекли к административной ответственности по статьям о перевозке людей вне кабины автомобиля, неправильно выполненной тонировке, управлении машиной без страховки, нарушении правил применения ремней безопасности и по ряду других.

    Девятерым из них запретили въезд в Россию на три года, а еще одному – на пять лет. Кроме того, им аннулировали разрешения на временное проживание и виды на жительство из-за выявленных нарушений миграционного законодательства.

    Посвященная военному конфликту акция состоялась на проезжей части Невского проспекта в начале ноября. Из-за нее движение по магистрали было временно затруднено. Участниками мероприятия стали азербайджанцы, которые кричали «разные лозунги в поддержку агрессии против Нагорного Карабаха».

    Напомним, в июле Министерство внутренних дел заявило, что намерено пресекать все межнациональные драки и беспорядки и предупредило зачинщиков о недопустимости подобных случаев.


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