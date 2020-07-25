МВД предупредило зачинщиков межнациональных драк

Министерство внутренних дел заявило, что намерено пресекать все межнациональные драки и беспорядки и предупредило зачинщиков о недопустимости подобных случаев.

«Любые противоправные действия будут пресекаться правоохранительными органами в соответствии с полномочиями, предоставленными законодательством Российской Федерации. Ко всем лицам, действия которых создают угрозу безопасности, будут применяться меры вплоть до привлечения к уголовной ответственности», – цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В МВД уверены, что инициаторами и зачинщиками являются отдельные лица, «имеющие своими намерениями пробудить среди законопослушных и добропорядочных иностранных граждан чувства ненависти, вражды, агрессивные настроения, мнимое ощущение превосходства над другими людьми или угнетенности».

«Убедительно предостерегаем от соучастия или сочувствия к подобным проявлениям», – добавили в министерстве.

Там отметили, что в условиях пандемии коронавируса все иностранцы и лица без гражданства имеют возможность получить необходимые для законного пребывания и осуществления трудовой деятельности в России документы. В отношении них не принимаются решения об административном выдворении, нежелательности пребывания, депортации, реадмиссии, лишении статуса беженца или временного убежища, об аннулировании ранее выданных виз, разрешений на временное проживание, видов на жительство, разрешений на работу, патентов и свидетельств участника госпрограммы переселения соотечественников.

«Однако несмотря на принятые меры, мы сталкиваемся с вопиющими случаями проявления экстремизма, грубого нарушения общественного порядка, проведения несанкционированных массовых протестных акций. Такие факты имели место в Амурской, Мурманской и Московской областях, Москве и Санкт-Петербурге», – подчеркнули в ведомстве.

Ранее были арестованы трое участников межнациональной драки в Москве.

В Москве проходили несколько стычек между уроженцами Азербайджана и Армении. До этого в кафе на юго-востоке российской столицы произошла массовая драка между азербайджанцами и армянами.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предположил, что конфликты в Москве с участием выходцев из Армении и Азербайджана могут быть направлены на дестабилизацию ситуации в России.