Азербайджанцы и армяне устроили массовую драку в московском кафе

Массовая драка с ножами и погром в московском кафе «1001 ночь» попала на камеры видеонаблюдения, ролик опубликовали в социальных сетях.

В ролике запечатлено, как мужчины с ножами устраивают погром в помещении. Видео опубликовал телеканал РЕН-ТВ.

По его данным, в заведение пришли восемь мужчин, они избили персонал ресторана и вынесли из кассы свыше 200 тыс. рублей. Отмечается, что погром устроили участники драки, которая прошла в тот же день на пересечении улиц Люблинской и Нижние Поля.

На месте происшествия были задержаны 13 человек, у одного из них диагностировали резаную рану плеча. По факту происшествия начата проверка.

Вице-президент «Союза азербайджанцев России» Элунур Гусейнов заявил каналу 360, что нападение устроили выходцы из Армении. «Ресторан «1001 ночь» принадлежит азербайджанцу. На одного азербайджанца напали где-то около 15 армян», – заявил Гусейнов.

Нападавшие также избили продавца фруктов, они разбили об его голову арбузы и дыни.

Полиция возбудила уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Разбой», сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД столицы. На данный момент задержано 25 человек.

Глава пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин рассказал РИА «Новости», что в ходе драки одному из пострадавших причинили телесные повреждения, поврежден автомобиль, в котором он был.

«Также неизвестные в помещении кафе, угрожая посетителям и персоналу, открыто похитили из кассы денежные средства в размере 50 тыс. рублей, повредили имущество, после чего с места происшествия скрылись», – сказал Васенин.