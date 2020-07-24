В Москве произошли новые драки между армянами и азербайджанцами

В Москве в пятницу произошло несколько новых стычек между уроженцами Азербайджана и Армении, заявил источник в правоохранительных органах.

«В Саларьево в Новой Москве группа азербайджанцев с деревянными брусьями и металлическими прутьями разгромила магазин стройматериалов, принадлежащий армянам. А ранее семеро выходцев из Армении с деревянными битами ворвались в азербайджанский ресторан на Братиславской улице и устроили там погром. Один из официантов был вынужден бежать через черный ход. Также несколько стычек между представителями двух диаспор произошли в других районах города», – рассказал собеседник ТАСС.

Напомним, в ночь на пятницу в кафе на юго-востоке Москвы произошла массовая драка между азербайджанцами и армянами. В «Союзе азербайджанцев России» заявили, что ответственность за происшествие лежит на армянах, якобы инициировавших конфликт.

Изначально сообщалось, что после конфликта задержали 13 человек, но после число задержанных возросло до 25. В ГУ МВД по Москве сообщили о возбуждении уголовного дела по факту драки между выходцами из Азербайджана и Армении.