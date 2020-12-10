Захарова оценила популярность русских песен на Украине

Наиболее популярными песнями в 2020 году на Украине стали песни на русском языке, заявила представитель МИД России Мария Захарова, выразив надежду на то, что Киев признает эти данные честными и объективными.

«Мы обратили внимание на публикацию в блоге украинского офиса американской компании Google – сообщается, что в уходящем году жители Украины, как они могли, вновь слушали преимущественно песни на русском языке. Речь идет о сервисах Youtube, Youtube-music – среди десяти самых популярных композиций только две работы исполнили украинские артисты и творческие коллективы. И те – досада – на русском», – передает ее слова РИА «Новости».



«Это, с точки зрения Киева, мы надеемся, объективные данные? Могут ли в Киеве признать данные американских компаний правдивыми, честными, не передернутыми? Надеюсь, что да. Вряд ли эти компании можно заподозрить в каких-то пророссийских симпатиях», – отметила Захарова.

Представитель МИД напомнила, что на Украине с 16 июля 2019 года действует закон о функционировании украинского языка как государственного. «Он направлен на тотальную украинизацию общественно-политической жизни страны», – подчеркнула она.

Ранее был составлен рейтинг самых популярных российских поп-исполнителей.