Определены самые популярные российские поп-звезды

Дуэт из Владикавказа Miyagi & Andy Panda назван самым из российских поп-звезд новой волны, следует из данных рейтинга.

Газета «Культура» составила рейтинг российских поп-звезд новой волны. Критериями для составления списка послужили популярность песен на стриминговых платформах, периодичность живых выступлений, число просмотров и лайков видеоклипов, число подписчиков в соцсетях и доходы артистов. В исследовании были также учтены данные опроса ВЦИОМ, рейтинга доверия «Ромир». За каждый из параметров исполнителям присваивали определенное количество баллов, исходя из итоговой суммы и был составлен список. В рейтинг вошли главным образом музыканты нового поколения.

Первое место занял дуэт из Владикавказа Miyagi & Andy Panda. На второй строчке оказался Элджей. Третье место поделили Тимати и рейв-группа Little Big. В пятерку также вошли Zivert и Моргенштерн. Кроме того, в список топовых исполнителей попали Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Полина Гагарина.

Ранее сервис по поиску музыки Shazam определил самую популярную песню всех времен. Первое место заняла композиция австралийской певицы Tones and I – Dance Monkey. Ее искали порядка 33 млн раз по всему миру.