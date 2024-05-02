НАТО обвинила Россию в «гибридной вредоносной деятельности» в странах альянса

НАТО обвинила Россию в «гибридной вредоносной деятельности» на территории альянса

Tекст: Елизавета Шишкова

В заявлении альянса говорится, что страны НАТО обеспокоены недавними вредоносными действиями на территории альянса, в том числе теми, в результате которых были начаты расследования, многие лица были обвинены в деятельности в пользу враждебного государства в Чехии, Эстонии, Германии, Латвии, Литве, Польше и Великобритании.

В НАТО утверждают, что подобные действия якобы включают «дезинформацию, саботаж, акты насилия, кибернетические операции и другие гибридные операции», передает ТАСС.

Государства альянса собираются обеспечить свою готовность «защищаться от гибридных действий или нападений». При этом в заявлении говорится, что такие действия не повлияют на способность НАТО поставлять оружие на Украину.

Между тем ранее глава военного комитета НАТО голландский адмирал Роб Бауэр признал, что нет признаков того, что Россия собирается атаковать какую-либо из стран альянса.