Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.12 комментариев
НАТО признало, что Россия не собирается нападать на альянс
Глава Военного комитета НАТО Бауэр заявил об отсутствии признаков подготовки Россией нападения на альянс
Нет никаких признаков того, что Россия собирается атаковать какую-либо из стран НАТО, заявил глава Военного комитета альянса голландский адмирал Роб Бауэр.
Бауэр не считает, что есть «прямая угроза». Однако, по его словам, у России существуют амбиции вне Украины, НАТО должно быть «более подготовлено». Кроме того, адмирал подчеркнул, что для вступления в силу статьи 5 устава НАТО (о коллективной обороне) должно произойти прямое нападение на страну альянса, передает ТАСС со ссылкой на Baltic Times.
На днях он заявил о готовности альянса к конфликту с Россией. Бауэр подчеркнул, что НАТО начало готовиться к подобному развитию событий еще в 2014 году.