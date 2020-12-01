Власти Германии не нашли террористического мотива в таране пешеходов

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1 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 22:45  |  vz.ru
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Евросоюз выгоняет рыбаков из Прибалтики в Россию

Европа кинула латышских рыбаков без улова Тимур Субханкулов/ТАСС
Евросоюз забивает очередной гвоздь в крышку гроба прибалтийской рыбной промышленности. Страны Балтии еще не успели оправиться от запрета на экспорт шпрот в Россию, как по ним был нанесен новый удар – Брюссель запретил прибалтам вылов рыбы. Рыбацкие корабли пошли в металлолом, а морякам осталась только одна дорога – на Восток. Подробности...
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Санду решила всерьез поссориться с Россией

Майя Санду освоилась в роли нового президента и уже позволяет себе резкий тон в адрес России DUMITRU DORU/EPA/ТАСС
Майя Санду призвала убрать российскую армию из Приднестровья, заменив ее на миротворцев из ОБСЕ. При этом свой первый визит она обещала нанести в Киев. В самом Приднестровье к такой риторике отнеслись с опаской. Там не исключают, что Санду попытается убедить Зеленского в выгодности территориальной рокировки – обменять Приднестровье на южную Бессарабию. Тогда Молдавии уже ничего не помешает войти наконец в состав Румынии. Подробности...
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Испытания вакцин от COVID-19 преподносят сюрпризы

Российская вакцина занимает достойное место в ряду конкурентов XINHUA/Global Look Press
Десятки научных коллективов продолжают экстренную разработку спасительной вакцины от коронавируса. Какие результаты испытаний показывают сегодня лидеры этого всемирного соревнования и что говорят зарубежные специалисты о российской разработке «Спутник V»? Подробности...
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Венгры научат Украину толерантности с помощью НАТО

Венгры Закарпатья стали заложниками культурной политики Украины Bogdan Cristel/Reuters
СБУ провела обыски в офисах венгерских общественных организаций Закарпатской области, подозревая их в деятельности, подрывающей суверенитет Украины. Глава МИД Венгрии в свою очередь назвал действия киевских властей «неприемлемыми», «антивенгерскими» – и намерен обжаловать их в НАТО. Почему Украина продолжает оказывать давление на венгерское меньшинство и как эта политика отразится на отношениях Киева с Западом? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Ненавидеть и остро переживать свою праведность

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Чтобы прославлять Сталина как того, кто «принял страну с сохой, а оставил с атомной бомбой», надо искренне верить, что все достижения дореволюционной России в области культуры, науки и технологий не поднимались выше сохи. Подробности...
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"Новостные перекусы" ведут к ожирению головного мозга

Александр Малькевич
Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Человечество сегодня (и давно) тонет в море информации – и примерно на 95% она совершенно бессмысленна. Некоторые тешат себя иллюзией, что доступность информации различного рода делает нас более развитыми. Но обилие источников не говорит об их достоверности. Подробности...
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12-летнего Колю сделали невольным бойцом за толерантность

Елена Кондратьева
Елена Кондратьева, журналист
В благотворительной среде сложился общественный договор, при котором каждому отведено свое место. Инвалидам – в больницах, хосписах и домах, максимум парках с доступной средой. Здоровой части общества – место доброго помощника, жертвователя, чьи вливания облегчают жизнь людей на том берегу. И эти берега не должны смыкаться. Подробности...
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Украинцы прозрели

Россию выгоняют из Приднестровья

Латвия попросила Россию о помощи

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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет

Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм. В результате разгула стихии было обесточено несколько районов города, наблюдаются перебои с подачей воды. Только по предварительным подсчетам, ущерб в Приморье оценивается в 80 миллионов рублей
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Власти Германии не нашли террористического мотива в таране пешеходов

    1 декабря 2020, 22:45

    Текст: Антон Никитин

    Совершивший наезд на людей в немецком Трире подозревается в покушении на убийство и нанесении тяжких телесных повреждений, террористический, политический или религиозный мотивы не установлены, сообщил старший прокурор города Петер Фрицен.

    По данным МВД федеральной земли Рейнланд-Пфальц, в ходе наезда автомобиля на пешеходов в центре Трира погибли четыре человека, 15 пострадали, более 20 человек получили психологическую травму. По словам старшего прокурора Трира, у следствия «пока нет данных о том, что в произошедшем «роль могли играть террористический, политический или религиозный мотивы», передает РИА «Новости».

    Фрицен также сообщил, что «подозреваемый – мужчина, ему 51 год, проживает в регионе и является уроженцем Трира», задержанный ранее не судим. «Мы ведем расследование против него по подозрению в покушении на убийство в четырех случаях, а также в нанесении тяжких телесных повреждений по ряду случаев. Мы исходим из того, что он коварно действовал в ходе атаки в центре города, используя автомобиль как оружие», – сообщил старший прокурор. При этом, по его словам, «мотив преступления пока совершенно не ясен».

    Ранее во вторник в немецком Трире автомобиль въехал в толпу пешеходов. В полиции утверждают, что угрозы населению нет, однако призывают горожан избегать центра Трира.

    Напомним, 29 октября автомобиль протаранил толпу пешеходов в немецком городе Кемпен. Власти Северного Рейна – Вестфалии допустили возможность теракта.


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