Полиция оценила уровень угрозы населению в Трире

Полиция в немецком Трире исходит из того, что угрозы населению нет, однако просит горожан избегать центра города, заявил официальный представитель ведомства Уве Конц.

«Мы исходим из того, что угрозы больше нет», – сказал Конц в прямом эфире телеканала N24, отвечая на соответствующий вопрос ведущих, передает РИА «Новости».

Он добавил, что полиция обращается к гражданам с призывом избегать центра города и пешеходной зоны, там идет полицейская операция.

Также отмечается, что число погибших в результате наезда автомобиля на пешеходов возросло до четырех, среди погибших есть ребенок.

Напомним, полиция города Трир в Германии сообщила о наезде автомобиля на людей в пешеходной зоне, в результате чего пострадали несколько человек, двое погибли. Водитель двигался в пешеходной зоне со скоростью 70 километров в час. Водитель, въехавший в толпу людей, является гражданином Германии. Он передвигался на автомобиле Range Rover, его мотивы пока неизвестны.