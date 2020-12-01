В Киеве предложили ЕС создать пост специального представителя по Крыму Стало известно о разрушении американского радиотелескопа «Аресибо» Установлена личность наехавшего на людей в Трире водителя 1 декабря 2020, 17:53 Текст: Елизавета Булкина

Водитель, въехавший в толпу людей в центре города Трир, является гражданином Германии, сообщил телеканал N24 со ссылкой на заявление представителя полиции города. «Что касается задержанного, речь идет о 51-летнем мужчине из района Трир-Саарбург», – отметили в правоохранительных органах, передает ТАСС. По информации газеты Bild, речь идет о гражданине Германии. При задержании он оказывал сопротивление сотрудникам полиции, отмечает издание. По информации телеканала N24, водитель передвигался на автомобиле Range Rover, его мотивы пока неизвестны, передает РИА «Новости». Премьер-министр федеральной земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер (СДПГ) выехала в Трир, сообщил телеканал SWR. Туда также направляется глава земельного МВД Роджер Левенц. Напомним, полиция города Трир в Германии сообщила о наезде автомобиля на людей в пешеходной зоне, в результате чего пострадали несколько человек, двое погибли. Водитель двигался в пешеходной зоне со скоростью 70 километров в час.

