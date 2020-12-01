Губернатор Никитин рассказал о подготовке к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода

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1 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 21:27  |  vz.ru
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Евросоюз выгоняет рыбаков из Прибалтики в Россию

Европа кинула латышских рыбаков без улова Тимур Субханкулов/ТАСС
Евросоюз забивает очередной гвоздь в крышку гроба прибалтийской рыбной промышленности. Страны Балтии еще не успели оправиться от запрета на экспорт шпрот в Россию, как по ним был нанесен новый удар – Брюссель запретил прибалтам вылов рыбы. Рыбацкие корабли пошли в металлолом, а морякам осталась только одна дорога – на Восток. Подробности...
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Санду решила всерьез поссориться с Россией

Майя Санду освоилась в роли нового президента и уже позволяет себе резкий тон в адрес России DUMITRU DORU/EPA/ТАСС
Майя Санду призвала убрать российскую армию из Приднестровья, заменив ее на миротворцев из ОБСЕ. При этом свой первый визит она обещала нанести в Киев. В самом Приднестровье к такой риторике отнеслись с опаской. Там не исключают, что Санду попытается убедить Зеленского в выгодности территориальной рокировки – обменять Приднестровье на южную Бессарабию. Тогда Молдавии уже ничего не помешает войти наконец в состав Румынии. Подробности...
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Испытания вакцин от COVID-19 преподносят сюрпризы

Российская вакцина занимает достойное место в ряду конкурентов XINHUA/Global Look Press
Десятки научных коллективов продолжают экстренную разработку спасительной вакцины от коронавируса. Какие результаты испытаний показывают сегодня лидеры этого всемирного соревнования и что говорят зарубежные специалисты о российской разработке «Спутник V»? Подробности...
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Венгры научат Украину толерантности с помощью НАТО

Венгры Закарпатья стали заложниками культурной политики Украины Bogdan Cristel/Reuters
СБУ провела обыски в офисах венгерских общественных организаций Закарпатской области, подозревая их в деятельности, подрывающей суверенитет Украины. Глава МИД Венгрии в свою очередь назвал действия киевских властей «неприемлемыми», «антивенгерскими» – и намерен обжаловать их в НАТО. Почему Украина продолжает оказывать давление на венгерское меньшинство и как эта политика отразится на отношениях Киева с Западом? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Ненавидеть и остро переживать свою праведность

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Чтобы прославлять Сталина как того, кто «принял страну с сохой, а оставил с атомной бомбой», надо искренне верить, что все достижения дореволюционной России в области культуры, науки и технологий не поднимались выше сохи. Подробности...
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"Новостные перекусы" ведут к ожирению головного мозга

Александр Малькевич
Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Человечество сегодня (и давно) тонет в море информации – и примерно на 95% она совершенно бессмысленна. Некоторые тешат себя иллюзией, что доступность информации различного рода делает нас более развитыми. Но обилие источников не говорит об их достоверности. Подробности...
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12-летнего Колю сделали невольным бойцом за толерантность

Елена Кондратьева
Елена Кондратьева, журналист
В благотворительной среде сложился общественный договор, при котором каждому отведено свое место. Инвалидам – в больницах, хосписах и домах, максимум парках с доступной средой. Здоровой части общества – место доброго помощника, жертвователя, чьи вливания облегчают жизнь людей на том берегу. И эти берега не должны смыкаться. Подробности...
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Украинцы прозрели

Россию выгоняют из Приднестровья

Латвия попросила Россию о помощи

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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет

Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм. В результате разгула стихии было обесточено несколько районов города, наблюдаются перебои с подачей воды. Только по предварительным подсчетам, ущерб в Приморье оценивается в 80 миллионов рублей
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

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    Губернатор Никитин рассказал о подготовке к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода

    1 декабря 2020, 20:19

    Текст: Елизавета Булкина

    Ключевыми направлениями подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода в 2021 году определены: инфраструктурная программа, событийная программа и так называемые вовлекающие проекты, рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

    «К 800-летию будет отреставрировано 100 объектов культурного наследия, благоустроено 14 знаковых исторических территорий, подготовлено около 80 общественных и более 220 дворовых территорий в разных районах города. Также реализовано пять крупных проектов – своеобразных символов 800-летия», – сказал глава региона в ходе выступления на заседании федерального организационного комитета по подготовке к празднованию юбилея Нижнего Новгорода.

    Один из пяти знаковых объектов – Нижегородский кремль. Губернатор отметил, что уже выполнена часть ремонтно-реставрационных работ на Никольской, Дмитриевской и Ивановской башнях. «В настоящий момент проводится второй этап противооползневых мероприятий на склоне вдоль бульвара между Коромысловой и Тайницкой и на участке между Северной и Тайницкой башнями. Впереди нас ждет большая работа по реставрации стен Кремля, боевого хода Дмитриевской-Георгиевской, Тайницкой-Зачатьевской башен, противооползневые мероприятия», – приводятся слова Никитина на сайте правительства Нижегородской области.

    Ведутся работы по благоустройству парка «Швейцария», ремонтно-реставрационные работы на 100 ОКН, идет строительство «Школы 800» и развязки в Сормове.

    «К 800-летию регион самостоятельно реализует инфраструктурную программу «Среда 800» по подготовке значимых объектов, изменения которых жители ожидают в первую очередь. Первый этап реализации программы включает благоустройство 14 объектов на общую сумму более 2,6 млрд рублей. Среди значимых объектов первого этапа – Нижегородская ярмарка с обновленной инфраструктурой; Окская набережная, соединяющая разделенные существующие участки в единую набережную; пакгаузы на Стрелке – уникальный объект культурного наследия 19 века; Александровский сад – самый крупный парк в историческом центре Нижнего Новгорода; Нижневолжская набережная – с благоустройством, созданием дополнительной инфраструктуры; набережная Гребного канала – с сохранением и развитием спортивно-оздоровительной направленности территории; площадь перед Канатной дорогой – один из объектов туристской привлекательности города», – рассказал Никитин.

    Губернатор отметил, что в работу по подготовке активно вовлекаются жители. «С этой целью у нас реализуется комплекс социально значимых проектов – таких, как «Команда 800», «Волонтеры 800», «800 добрых дел», – сказал он.

    «В настоящее время общий объем финансирования, предусмотренный на 800-летие, составляет более 20 млрд рублей. За это время работа трансформировалась из подготовки к обычному празднованию в настоящую возможность осуществления масштабных позитивных изменений в жизни города», – добавил губернатор.

    Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в свою очередь подчеркнул, что с учетом роли города в истории страны, 800-летие Нижнего Новгорода – праздник всероссийского масштаба.

    «Для нас принципиально важно убедиться, что программа подготовки создает атмосферу праздника, предусматривает необходимую поддержку и развитие инфраструктуры, включает события, которые связаны с культурной и социальной жизнью города, его историей. Но, конечно, самое важное, чтобы в первую очередь это был праздник для жителей», – сказал Кириенко.

    О необходимости укрепить статус Нижнего Новгорода как важнейшего туристического центра страны заявил также заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

    «Совсем немного времени осталось до праздничной даты – это большая ответственность. Стартовые позиции неплохие. Мы видим, что за последние годы много сделано, видим, какие средства инвестируются в подготовку к празднику. Реализуемые проекты важны не только для города, но и для всей страны. Это и транспортная развязка, и образовательный центр, и Нижегородский кремль. Сейчас остается финальный отрезок и нам важно, чтобы предпринятые усилия помогли укрепить статус Нижнего Новгорода как важнейшего туристического центра страны, сделали его комфортным для жителей и гостей. Рассчитываю, что вместе со всей страной мы справимся с пандемией и ничто не помешает провести праздник, достойный масштаба события», – подчеркнул он.

    Ранее в Сарове в ходе рабочей встречи с президентом России Никитин пригласил Владимира Путина принять участие в праздновании юбилея Нижнего Новгорода.


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