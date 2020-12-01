Губернатор Никитин рассказал о подготовке к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода

Ключевыми направлениями подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода в 2021 году определены: инфраструктурная программа, событийная программа и так называемые вовлекающие проекты, рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«К 800-летию будет отреставрировано 100 объектов культурного наследия, благоустроено 14 знаковых исторических территорий, подготовлено около 80 общественных и более 220 дворовых территорий в разных районах города. Также реализовано пять крупных проектов – своеобразных символов 800-летия», – сказал глава региона в ходе выступления на заседании федерального организационного комитета по подготовке к празднованию юбилея Нижнего Новгорода.

Один из пяти знаковых объектов – Нижегородский кремль. Губернатор отметил, что уже выполнена часть ремонтно-реставрационных работ на Никольской, Дмитриевской и Ивановской башнях. «В настоящий момент проводится второй этап противооползневых мероприятий на склоне вдоль бульвара между Коромысловой и Тайницкой и на участке между Северной и Тайницкой башнями. Впереди нас ждет большая работа по реставрации стен Кремля, боевого хода Дмитриевской-Георгиевской, Тайницкой-Зачатьевской башен, противооползневые мероприятия», – приводятся слова Никитина на сайте правительства Нижегородской области.

Ведутся работы по благоустройству парка «Швейцария», ремонтно-реставрационные работы на 100 ОКН, идет строительство «Школы 800» и развязки в Сормове.

«К 800-летию регион самостоятельно реализует инфраструктурную программу «Среда 800» по подготовке значимых объектов, изменения которых жители ожидают в первую очередь. Первый этап реализации программы включает благоустройство 14 объектов на общую сумму более 2,6 млрд рублей. Среди значимых объектов первого этапа – Нижегородская ярмарка с обновленной инфраструктурой; Окская набережная, соединяющая разделенные существующие участки в единую набережную; пакгаузы на Стрелке – уникальный объект культурного наследия 19 века; Александровский сад – самый крупный парк в историческом центре Нижнего Новгорода; Нижневолжская набережная – с благоустройством, созданием дополнительной инфраструктуры; набережная Гребного канала – с сохранением и развитием спортивно-оздоровительной направленности территории; площадь перед Канатной дорогой – один из объектов туристской привлекательности города», – рассказал Никитин.

Губернатор отметил, что в работу по подготовке активно вовлекаются жители. «С этой целью у нас реализуется комплекс социально значимых проектов – таких, как «Команда 800», «Волонтеры 800», «800 добрых дел», – сказал он.

«В настоящее время общий объем финансирования, предусмотренный на 800-летие, составляет более 20 млрд рублей. За это время работа трансформировалась из подготовки к обычному празднованию в настоящую возможность осуществления масштабных позитивных изменений в жизни города», – добавил губернатор.

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в свою очередь подчеркнул, что с учетом роли города в истории страны, 800-летие Нижнего Новгорода – праздник всероссийского масштаба.

«Для нас принципиально важно убедиться, что программа подготовки создает атмосферу праздника, предусматривает необходимую поддержку и развитие инфраструктуры, включает события, которые связаны с культурной и социальной жизнью города, его историей. Но, конечно, самое важное, чтобы в первую очередь это был праздник для жителей», – сказал Кириенко.

О необходимости укрепить статус Нижнего Новгорода как важнейшего туристического центра страны заявил также заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

«Совсем немного времени осталось до праздничной даты – это большая ответственность. Стартовые позиции неплохие. Мы видим, что за последние годы много сделано, видим, какие средства инвестируются в подготовку к празднику. Реализуемые проекты важны не только для города, но и для всей страны. Это и транспортная развязка, и образовательный центр, и Нижегородский кремль. Сейчас остается финальный отрезок и нам важно, чтобы предпринятые усилия помогли укрепить статус Нижнего Новгорода как важнейшего туристического центра страны, сделали его комфортным для жителей и гостей. Рассчитываю, что вместе со всей страной мы справимся с пандемией и ничто не помешает провести праздник, достойный масштаба события», – подчеркнул он.

Ранее в Сарове в ходе рабочей встречи с президентом России Никитин пригласил Владимира Путина принять участие в праздновании юбилея Нижнего Новгорода.