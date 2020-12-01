Байден захотел включить нелегалов в перепись населения

Джозеф Байден, которого американские СМИ уже объявили избранным президентом США, заявил, что нарушители миграционного законодательства обязаны учитываться при переписи населения страны.

«Вчера Верховный суд Соединенных Штатов рассматривал дело о том, должен ли каждый житель Америки учитываться при переписи населения с целью распределения мест в Конгрессе, как того требует конституция. Или же будет осуществляться политика запугивания и ксенофобии, намеренно исключающая определенные группы людей из подсчета», – сказано в заявлении Байдена на сайте его переходной команды.

«Мы не можем продолжать переписывать историю, нарушать нормы и игнорировать конституцию и прецеденты, которых мы придерживаемся. Я надеюсь, что Верховный суд поступит правильно. Конгресс при переписи должен дать экспертам время, чтобы убедиться, что всех подсчитали точно. Пусть посчитают всех, и давайте начнем работу по исцелению и объединению нашего народа», – сказал демократ.

За исключение нелегальных мигрантов из переписи населения выступает администрация действующего президента США Дональда Трампа, уточняет ТАСС. Глава Белого дома предлагает ограничить количество иммигрантов, ввести новые процедуры их проверки и уменьшить число принимаемых беженцев с 18 до 15 тыс. в год. В свою очередь Байден выступает за облегчение получения гражданства для 12 млн нелегальных мигрантов и возвращение к программе защиты от депортации их детей. Он также предлагает увеличить ежегодный лимит приема беженцев с 18 . до 125 тыс.

В июле 2019 года Трамп подписал указ, позволяющий получать информацию о том, сколько граждан США и других стран проживает в стране, без вопроса о гражданстве в переписи населения 2020 года.