Трамп решил узнать гражданство каждого жителя США

Президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий получать информацию о том, сколько граждан США и других стран проживает в стране – без вопроса о гражданстве в переписи населения 2020 года, сообщили в Белом доме.

Ранее Верховный суд США заблокировал вопрос добавления графы «гражданство» в перепись населения, сославшись на недостаточность оснований для этого.

«Бюро переписи пришло к выводу на основании опыта, что административные записи, к которым у него есть доступ, могут позволить определить статус гражданства примерно 90% населения... Настоящим я приказываю всем управлениям предоставить информацию, запрошенную министерством (торговли, в ведении которого находится перепись – прим. ВЗГЛЯД) в максимально дозволенном законом объеме», – передает РИА «Новости» текст указа Трампа.



Кроме того, американский лидер распорядился создать структуру, в задачу которой входить установление гражданства 100% населения страны.

Напомним, в начале июля Аппеляционный суд в Сан-Франциско решил оставить в силе вынесенное ранее решение, которым запрещалось выделять деньги из бюджета Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой.

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