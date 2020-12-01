В Киеве предложили ЕС создать пост специального представителя по Крыму

Украина предложила Евросоюзу создать пост специального представителя по Крыму, так как ЕС является хорошим партнером Украины и поддерживает ее, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в интервью турецкому агентству Anadolu.

«Мы хотели бы, чтобы была создана позиция специального представителя ЕС по Крыму. Потому что эти кризисы происходят даже не в непосредственной близости от Европы, они происходят в Европе, и они заслуживают особого рассмотрения», – передает его слова «Европейская правда».

Ранее представительство Украины в ЕС сообщило, что комитет по иностранным делам Европейского парламента одобрил доклады по Украине. В документе речь идет об осуждении «незаконной аннексии» Крыма, поддержке идеи создания Международной крымской платформы по «возвращению» полуострова, а также призыв к ЕС назначить спецпредставителя ЕС по Крыму и Донбассу.

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что идея депутатов Европарламента учредить пост спецпредставителя ЕС по крымскому региону является бесполезной псевдоинициативой.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ЕС готов быть вовлеченным в работу в рамках так называемой платформы по Крыму – международной площадки для обсуждения крымской тематики. Также он заявил, что Турция и Украина могут совместными усилиями изменить ситуацию в Черном море и Крыму в свою пользу.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.